PSI20 segue em alta com Galp e EDP a puxarem pelos ganhos

Edificio euronext lisbon na avenida da liberdade em lisboa

A bolsa de Lisboa seguia em alta, acentuando a tendência da abertura, numa Europa mista, com a Galp e a EDP a puxarem pelos ganhos e o BCP e a Jerónimo Martins a pressionarem as negociações.

Os investidores aguardam pelas indicações relativas ao plano de desconfinamento, que deverá ser anunciado pelo Governo esta semana.

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20, fechou a sessão a valorizar-se 0,35%, para 4.668,10 pontos, com o BCP, EDP e EDP Renováveis a liderar as subidas.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia a avançar 1,56% para 4.761,38 pontos, com 12 ações em alta e seis em baixa.

A Galp e a EDP Renováveis eram as ações que mais subiam e seguiam em alta de 3,18% e 3,15% para 10,72 euros e 17,04 euros.

A EDP, por sua vez, avançava 1,48% para 4,59 euros.

O BCP e a Pharol eram, por sua vez, as ações que mais desciam, com perdas de 0,75% e 0,66%, com ambas as empresas a negociarem nos 0,12 euros.

A Jerónimo Martins, por sua vez, recuava 0,38% para 13,20 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje com tendências diversas, numa sessão de rotação de carteiras de valores mais beneficiados da pandemia, sobretudo os tecnológicos, para outros com potencial de crescimento com a recuperação económica.

Além da rotação de carteiras, as bolsas europeias abriram sem tendência definida à espera das estimativas de crescimento da economia dos países do G20 da OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico e dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) final de 2020 da zona euro.

Nos Estados Unidos, a Câmara de Representantes debate de novo o plano de estímulos económicos do presidente norte-americano, Joe Biden, que inclui uma injeção de 1,9 biliões de dólares para atenuar os efeitos da pandemia.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1882 dólares, contra 1,1857 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 69,08 dólares, contra 68,24 dólares, e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,36 dólares, em 05 de março.