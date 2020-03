PSI20 segue em alta com Jerónimo Martins a puxar pelos ganhos

A bolsa de Lisboa segue, nesta quinta-feira, em alta, acentuando a tendência da abertura, com as ações da Jerónimo Martins a puxarem pelos ganhos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa fechou em terreno negativo com o índice PSI20 a perder 5,03% para 3.641,80 pontos, acompanhando as descidas na Europa.

Hoje, pelas 08:45, o principal índice de referência, o PSI20, seguia a avançar 2,22% para 3.722,48 pontos, com 13 títulos a negociarem positivos, três negativos e dois inalterados.

Do lado dos ganhos, as ações que mais subiam eram as da Jerónimo Martins, que avançavam 4,96% para 15,78 euros e as da Mota-Engil, que subiam 4,49% para 1,19 euros.

Entre os restantes pesos pesados, as ações da Galp sobem 8,71% para 2,47 euros e o BCP avança 2,38% para 0,10 euros, enquanto a EDP segue em terreno negativo, com os títulos a recuarem 0,09% para 3,30 euros.

A F. Ramada era a empresa do PSI20 que mais caía, com as ações a desvalorizarem-se 2,68% para 2,90 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, depois do Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado um novo programa de compra de dívida na quarta-feira.

O BCE anunciou na quarta-feira um novo programa de compra de dívida no valor de 750.000 milhões de euros para aliviar a situação no mercado da dívida e o impacto económico da pandemia do novo coronavírus.

A intervenção do BCE também se refletia hoje de manhã no mercado da dívida soberana, cujos juros recuavam em todos os prazos depois de terem atingido valores máximos na quarta-feira.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0854 dólares, contra 1,0848 dólares na quarta-feira e 1,0792 dólares em 19 de fevereiro, atual mínimo desde abril de 2017.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio de 2020 abriu hoje em alta, a cotar-se a 26,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 24,88 dólares na quarta-feira, um mínimo pelo menos desde março de 2004.