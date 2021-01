PSI20 segue em alta com Jerónimo Martins e EDP a puxarem pelos ganhos

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Janeiro, 2021 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na quarta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou em queda, a perder 0,15% para 5.069,74 pontos, contrariando os ganhos registados nas principais bolsas europeias.

Hoje, pelos 09:00, o PSI20 seguia em alta de 0,31% para 5.085,42 pontos, com 10 ações em baixa, três inalteradas e cinco em baixa.

Do lado dos ganhos, o destaque era da EDP Renováveis e da Jerónimo Martins, que avançavam 1,47% e 0,97% para 24,1 pontos e 14,51 pontos, respetivamente.

A EDP seguia também positiva, com as ações a valorizarem 0,64% para 5,33 euros.

Do lado das perdas seguia, na liderança, a Novabase e a Galp Energia, com perdas de 1,49% e 0,86% para 3,30 euros e 9,24 euros, respetivamente.

O BCP seguia também em terreno negativo, com os títulos a desvalorizarem 0,71% para 0,13 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, perante o otimismo que despertou a nova Administração nos Estados Unidos, depois da tomada de posse do Presidente, Joe Biden.

Na Europa, onde hoje o Banco Central Europeu (BCE) realiza uma nova reunião de política monetária, da qual não se esperam novas decisões, os principais mercados iniciaram a sessão com sólidos avanços.

O otimismo que despertou a nova Administração nos Estados Unidos está a impulsionar as bolsas europeias que assim seguem a tendência positiva registada na quarta-feira em Wall Street, que terminou com máximos históricos depois da investidura do novo presidente norte-americano, Joe Biden, que prometeu um plano de estímulos de 1,9 biliões de dólares para apoiar a economia.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2119 dólares, contra 1,2107 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu com tendência negativa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 55,82 dólares, contra 56,08 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde fevereiro de 2020, de 56,58 dólares, em 12 de janeiro.