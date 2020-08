PSI20 segue em alta contrariando pessimismo dos congéneres europeus

Na segunda-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, fechou em queda, a perder 0,14% para 4.435,15 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias encerraram com rumos divergentes.

Hoje, pelas 9:30, o PSI20 seguia a subir 0,37% para 4.451,69 pontos, com 13 ações positivas, quatro negativas e uma inalterada.

Do lado dos ganhos, a Ibersol e a Galp Energia eram as empresas que mais subiam, com ganhos de 1,14% e 0,07% para 5,34 euros e 9,53 euros.

O BCP seguia em alta de 0,47% para 0,11 euros e a EDP avançava 0,39% para 4,38 euros, enquanto a Jerónimo Martins avançava 0,18% para 14,01 pontos.

Do lado das perdas, a Novabase e a EDP Renováveis seguiam em queda de 0,61% e 0,58% para 3,25 euros e 13,74 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje negativas, penalizadas pelas tensões comerciais entre os EUA e a China e pela queda de Wall Street na segunda-feira.

Na segunda-feira, o Departamento do Comércio norte-americano impôs novas restrições às importações de bens americanos por parte da tecnológica chinesa Huawei.

Esta tensão levou ao cancelamento da reunião de balanço entre os dois países que estava prevista para o passado fim de semana passados seis meses do acordo sobre a primeira fase do compromisso comercial bilateral.

Na Europa, a União Europeia e o Reino Unido iniciam hoje a sétima ronda de negociações sobre as relações pós-‘Brexit’ ainda longe de um entendimento e quando já só restam pouco mais de quatro meses para o final do período de transição.

Depois da ronda negocial celebrada em finais de julho, em Londres, e das férias de verão, os negociadores-chefes da UE, Michel Barnier, e do Reino Unido, David Frost, voltam a encontrar-se, desta feita em Bruxelas, tendo previsto para hoje um jantar de trabalho antes das negociações formais entre as suas equipas, que decorrerão entre quarta e sexta-feira.