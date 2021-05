PSI20 segue em baixa com ações da Galp e da EDP a pressionarem negociações (Imagem de arquivo) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2021 • 10:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa seguia esta quarta-feira a cair, mantendo a tendência da abertura e alinhada com as principais congéneres europeias, com as ações da Galp e da EDP a pressionarem as negociações.

Na terça-feira, o principal índice de referência, o PSI20, encerrou em alta, a subir 0,70% para 5.278,80 pontos, beneficiando de fortes ganhos do BCP e da EDP Renováveis.

Hoje, pelas 09h00, o PSI20 seguia em queda de 0,57% para 5.248,89 pontos, com 11 ações em queda, quatro em alta e três inalteradas.

A REN e a Galp lideravam as quedas, com descidas de 1,26% e 1,23% para 2,35 euros e 10,03 euros, respetivamente.

A EDP, por sua vez, seguia a cair 0,65% para 4,61 euros.

Do lado dos ganhos, o BCP e a Ramada Investimentos eram as ações que mais subiam, ao avançarem 0,66% e 0,29% para 0,17 euros e 6,94 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins também seguia positiva, com as ações a avançarem 0,09% para 15,93 euros.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai avançar nesta quarta-feira com um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, com o objetivo de angariar entre 1.500 e 1.750 milhões de euros. O instituto liderado por Cristina Casalinho vai emitir títulos com maturidade em 19 de novembro de 2021 (seis meses) e 20 de maio de 2022 (12 meses).

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, pendentes da publicação das atas da reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) e da taxa de inflação na zona euro.

Hoje vão ser publicadas as atas da última reunião da Fed, com grande protagonismo devido ao debate surgido nas últimas semanas sobre a transitoriedade da subida da inflação nos EUA e o impacto desta na política monetária dos bancos centrais, afirmam analistas citados pela Efe.

Também hoje, na zona euro deverá confirmar-se o dado final da taxa de inflação em abril, cuja estimativa aponta para uma aceleração da mesma, enquanto a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, dará uma intervenção e se espera que reitere a manutenção de uma política expansionista durante ainda um ainda longo período.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2236 dólares, contra 1,2217 dólares na terça-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 68,01 dólares, contra 68,71 dólares na terça-feira e 69,46 dólares em 17 de maio.