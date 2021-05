PSI20 segue em baixa com ações da Navigator e da EDP a pressionarem negociações

Bolsa - PSI20. © DR

A bolsa de Lisboa seguia em baixa, mantendo a tendência da abertura, com as ações da Navigator e da EDP a pressionarem as negociações e entre uma Europa mista.

Na sexta-feira, o índice de referência, o PSI20, terminou em baixa, a perder 0,13% para 5.242,32 pontos, contrariando o rumo positivo das principais bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 0,77% para 5.201,78 pontos, com 13 ações em baixa, três em alta e duas inalteradas.

A Navigator liderava as perdas, com as ações da produtora de pasta de papel a recuarem 5,96% para 2,84 euros, depois de a empresa ter divulgado na sexta-feira que o lucro até março recuou para os 23,5 milhões de euros em termos homólogos.

A EDP seguia também em queda de 1,28% para 4,72 euros e a Galp descia 0,73% para 10,21 euros, enquanto a Jerónimo Martins recuava 0,25% para 15,82 euros.

A Novabase e a Pharol seguiam em alta de 1,64% e 0,39% para 4,34 euros e 0,10 euros, respetivamente.

Hoje foi conhecido que a OCDE melhorou as projeções para a economia portuguesa, estimando agora um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,7% este ano e de 4,9% no próximo, ainda assim abaixo das expetativas do Governo.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga também hoje os detalhes das Contas Nacionais Trimestrais do primeiro trimestre, a estimativa rápida da inflação de maio, as estimativas de desemprego de abril e a estimativa rápida para a atividade turística em abril.

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas.

Os investidores hoje não contam com as referências de Londres e de Wall Street devido aos feriados nacionais do Spring Bank Holiday no Reino Unido e do Memorial Day nos Estados Unidos.

A nível cambial, o euro abriu estabilizado no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2192 dólares, o mesmo valor de sexta-feira, contra o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 69,63 dólares, contra 69,46 dólares na sexta-feira e o máximo dos últimos seis meses, de 69,46 dólares em 17 de maio.