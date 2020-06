PSI20 segue em baixa com Galp a pressionar e EDP a evitar maiores perdas

A bolsa de Lisboa seguia hoje em baixa, a manter a tendência da abertura e a das principais congéneres europeias, com as ações da Galp a pressionarem as negociações e as da EDP a evitarem maiores perdas.

Na quarta-feira, o principal índice de referência, o PSI20, encerrou com uma descida de 1,75% para 4.371,93 pontos, acompanhando a tendência negativa das bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 0,55% para 4.347,74 pontos, com 17 ações em queda e apenas uma em alta.

A Sonae Capital e a Pharol eram as empresas que mais perdiam, com quedas de 3,02% e 2,63% para 0,51 euros e 0,10 euros, respetivamente.

A Galp seguia em queda de 2,08% para 10,36 euros e o BCP recuava 1,09% para 0,11 euros.

Em terreno negativo seguia também a Jerónimo Martins, com as ações a perderem 0,60% para 15,70 euros.

Já em terreno positivo seguia apenas a EDP, que negociava em alta de 0,51% para 4,14 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que abriram hoje em baixa devido aos persistentes receios dos investidores de que o aumento de casos de covid-19 em todo o mundo ponha em risco a recuperação económica.

Os investidores vão estar hoje pendentes da publicação das atas da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), em 04 de junho.

Será também divulgado o último cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no primeiro trimestre, cuja evolução tem vindo a piorar nas sucessivas revisões atingido pelos efeitos da pandemia e que segundo a segunda estimativa se contraiu 5%.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1226 dólares, contra 1,1278 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu também com tendência negativa, a cotar-se a 39,95 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 40,31 dólares na quarta-feira.