PSI20 segue em baixa com Jerónimo Martins, Galp e BCP a pressionarem negociações

A bolsa de Lisboa negoceia esta segunda-feira em baixa, em linha com as restantes praças europeias, com as ações da Jerónimo Martins, Galp e BCP a pressionarem as negociações.

Pelas 08:55 (hora de Lisboa), o principal índice, o PSI20, seguia a recuar 0,82% para 4.962,74 pontos, com 15 ações em baixa, duas em alta e uma inalterada.

As ações da Navigator e da Altri eram as que mais caíam, com perdas de 1,93% para 3,26 euros e 1,92% para 5,36 euros.

As ações do BCP seguiam em queda de 1,18% para 0,19 euros, seguidas da Galp e da Jerónimo Martins, que perdiam 0,92% e 0,63% para 13,51 euros e 15,06 euros, respetivamente.

A EDP recuava também 0,19% para 3,60 euros.

Do lado dos ganhos, as ações da Semapa e da Sonae eram as únicas que subiam, com os títulos a avançarem 0,65% e 0,48% para 12,38 euros e 0,63 euros.

Lisboa seguia a negociar em linha com a tendência das principais praças europeias, com os investidores animados com o princípio de acordo entre Estados Unidos e China, mas preocupados com a incerteza associada ao ‘Brexit’.

A nível cambial, o euro abriu hoje a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1015 dólares, contra 1,1012 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu hoje em alta, a cotar-se a 60,69 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 60,51 dólares na sexta-feira.