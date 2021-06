PSI20 segue em ligeira alta, com Galp e Mota Engil a pressionarem negociações

Frank Rumpenhorst / dpa / AFP © AFP

A bolsa de Lisboa seguia em ligeira alta, mantendo a tendência da abertura, com as ações da Galp e da Mota-Engil a pressionarem as negociações.

Na quinta-feira, o principal índice, o PSI20, fechou com uma descida de 0,76% para 5.121,29 pontos, acompanhando a tendência negativa da maioria das bolsas europeias.

Esta sexta-feira, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 0,10% para 5.126,29 pontos, com oito ações em alta, seis em baixa e quatro inalteradas.

A Galp e a Mota-Engil eram as ações que mais pressionavam o índice, com quedas de 1,43% e 0,42% para 9,96 euros e 1,43 euros, respetivamente.

A EDP seguia, por sua vez, em queda de 0,04% para 4,49 euros.

Pela positiva, o destaque era dos CTT e da Sonae, com as ações a avançarem 0,71% e 0,57% para 4,25 euros e 0,80 euros, respetivamente.

O BCP seguia também em alta de 0,16% para 0,56 euros e a Jerónimo Martins subia 0,28% para 15,94 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas, apesar de indicadores já publicados apontarem para uma recuperação económica nos EUA, mas que aumentam a incerteza sobre os próximos passos da Reserva Federal (Fed) ao nível da política monetária.

Hoje os mercados já estão muito pendentes do relatório do desemprego nos EUA de maio, que, segundo os analistas, deverá refletir uma melhoria, depois de terem sido divulgados os números dos pedidos de subsídios de desemprego nos EUA, que desceram.

Os mercados também aguardam a conferência do presidente da Fed, Jerome Powell, e da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, recordam analistas citados pela Efe.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2115 dólares, contra 1,2120 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu de novo em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 71,64 dólares, um máximo desde pelo menos o início de 2020, contra 71,31 dólares na quinta-feira.