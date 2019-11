PSI20 segue em ligeira alta com Jerónimo Martins a puxar pelos ganhos

A bolsa de Lisboa seguia esta segunda-feira a negociar em ligeira alta, entre uma restante Europa mista, com a Jerónimo Martins a puxar pelos ganhos.

Cerca das 09:00 (hora em Lisboa), o principal índice, o PSI20, seguia a avançar 0,04% para 5.269,99 pontos, mantendo a tendência da abertura, com nove ações em alta, seis em baixa e três inalteradas.

A Pharol e a Jerónimo Martins eram as ações que mais subiam, a avançarem 1,39% e 1,08% para 0,12 euros e 15,01 euros, respetivamente.

A Galp avançava, por sua vez, 0,13% para 15,20 euros e o Banco Comercial Português ganhava 0,05% para 0,21 euros, respetivamente.

A REN e a Atri eram, por sua vez, as ações que mais perdiam, com recuos de 0,54% e 0,49% para 2,74 euros e 6,04 euros, respetivamente.

A REN divulgou na sexta-feira que o lucro até setembro caiu 5% para 86,3 milhões de euros.

A EDP, por seu turno, perdia 0,19% para 3,78 euros.

Lisboa seguia a negociar entre uma Europa mista, com os principais índices divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas, com o mercado à espera de novidades sobre as negociações entre a China e os Estados Unidos.

Durante o fim de semana foi noticiado que os negociadores norte-americanos e chineses mantiveram “discussões construtivas” durante uma conversa telefónica no sábado para resolver as principais preocupações de cada um dos lados.

O vice-primeiro-ministro chinês e principal negociador do país, Liu He, falou com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin e com o Representante do Comércio, Robert Lighthizer, de acordo com um comunicado do ministério chinês do Comércio.

O euro seguia a cotar nos 1,10 dólares, ligeiramente acima do fecho de sexta.