PSI20 segue em queda acompanhando congéneres europeias

A bolsa de Lisboa seguia hoje em queda, mantendo a tendência da abertura e acompanhando a tendência das principais congéneres europeias.

Na quinta-feira, o principal índice, o PSI20, fechou a ganhar 0,64% para 4.538,69 pontos, com a NOS a liderar os ganhos.

Pelas 08:45, o PSI20 seguia a recuar 0,95% para 4.495,40 pontos, com 13 ações em baixa, uma em alta e quatro inalteradas.

A EDP Renováveis e os CTT eram as ações que mais perdiam, com descidas de 1,28% e 1,31% para 14,34 euros e 2,27 euros, respetivamente.

O BCP, por sua vez, seguia em queda de 1,04% para 0,10 euros, enquanto a Jerónimo Martins e a EDP perdiam 0,86% e 0,70% para 14,45 euros e 4,51 euros.

A Galp, por sua vez, recuava 0,29% para 10,32 euros.

A Pharol – que hoje divulga os resultados relativos ao primeiro semestre – era a única ação que negociava em terreno positivo, a avançar 1,08% para 0,11 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, depois do aumento de contágios de covid-19 e do recrudescimento das tensões entre os Estados Unidos e a China.

Além do recrudescimento das tensões entre os Estados Unidos e a China, depois de Washington ter mandado fechar o consulado chinês em Houston, Texas, e do aumento de contágios com covid-19, os investidores ficaram preocupados com os dados do emprego nos Estados Unidos, piores que os esperados.

O aumento da propagação da covid-19 em grande parte dos Estados Unidos, onde continuaram a morrer mais de 1.000 pessoas por dia pelo terceiro dia consecutivo na quinta-feira, fez com que em algumas regiões dos Estados Unidos, incluindo importantes motores económicos como a Califórnia, Texas e Florida estejam a travar o ritmo de desconfinamento e a reativação da economia.

Depois de atingir novos máximos e aproximar-se de um máximo de sempre na quinta-feira, o ouro abriu hoje em alta ligeira.

Em relação às tensões entre a China e os Estados Unidos, o encerramento do consulado chinês em Houston, Texas, ordenado por Washington, foi fortemente criticado pela China, que ameaçou com represálias.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1597 dólares, contra 1,1596 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 43,06 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,31 dólares na quinta-feira.