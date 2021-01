PSI20 segue em queda alinhado com principais congéneres europeus

Bolsa de Lisboa. © PAULO SPRANGER/GLOBAL IMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Janeiro, 2021 • 10:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na quinta-feira, o principal índice de referência, o PSI20, encerrou com o índice PSI20 a baixar 0,28% para 5.055,77 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 0,73% para 5.018,98 pontos, com 14 ações em baixa, três em alta e uma inalterada.

O BCP e a EDP Renováveis eram as ações que mais perdiam, com descidas de 3,40% e 1,83% para 0,12 euros e 24,1 euros, respetivamente.

A EDP Renováveis divulgou na quarta-feira, após o fecho do mercado, que produziu 28,5 terawatts por hora (TWh) de energia limpa em 2020, menos 5% do que no ano anterior, fruto da menor capacidade instalada.

A EDP-Energias de Portugal e a Galp desciam 0,38% e 0,13% para 5,30 euros e 8,94 euros, respetivamente.

Do lado dos ganhos, os CTT e a Novabase eram as ações que mais subiam, avançando 1,20% e 0,90% para 2,54 euros e 3,36 euros.

A Jerónimo Martins seguia também em ligeira alta de 0,07% para 14,40 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, devido ao aumento de contágios com covid-19 em todo o mundo e às possíveis novas restrições.

O Eurogrupo, reunido na quinta-feira, advertiu para a situação e a preocupação face ao aumento da variante britânica da covid-19 e comprometeu-se a travar a expansão desta através da adoção de medidas restritivas.

As fronteiras ficarão abertas para manter o funcionamento de um mercado único, mas o Eurogrupo alertou para a necessidade de impor restrições às viagens essenciais.

Na China, os contágios voltaram a aumentar.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) deixou na quinta-feira inalterada a política monetária.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2153 dólares, contra 1,2149 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu com tendência negativa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 55,28 dólares, contra 56,10 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde fevereiro de 2020, de 56,58 dólares, em 12 de janeiro.