PSI20 segue em queda com ações da EDP e da Galp a pressionarem negociações

Corretores da bolsa de Wall Street em Nova Iorque.

Na quinta-feira, o principal índice de referência, o PSI20, encerrou a sessão com uma subida de 0,92% para 4.105,50 pontos.

Hoje, pelas 09:20, o PSI20 seguia a cair 0,63% para 4.079,50 pontos, com 11 ações em baixa, cinco em alta e uma inalterada.

A NOS e a Novabase seguiam em queda de 4,97% e 4,79% para 2,94 euros e 3,38 euros, seguidas da EDP e EDP Renováveis que caíam 1,35% e 1,27% para 4,39 euros e 17,04 euros.

A Galp, por sua vez, seguia a desvalorizar-se 1,06% para 7,08 euros e o BCP perdia 0,39% para 0,08 euros.

Do lado dos ganhos, seguiam a Corticeira Amorim, que apresentou resultados na quinta-feira após o fecho, e a Ibersol, com as ações a avançarem 2,97% e 1,28% para 10,04 euros e 3,95 euros, respetivamente.

O lucro da Corticeira Amorim caiu 10,8%, para 49 milhões de euros, nos primeiros noves meses face ao mesmo período de 2019, tendo as vendas recuado 5,2% para 571,4 milhões de euros.

A Jerónimo Martins seguia a avançar 0,39% para 13,99 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias abriram hoje em queda, com os investidores a aguardarem por conhecer os resultados definitivos das eleições nos EUA.

O preço do crude Brent, de referência no velho continente segue em baixa (cai 1,27% para os 40,41 dólares).

Os resultados conhecidos até agora mostram que haverá um congresso repartido entre republicanos e democratas, o que dificultará a aprovação de medidas de controle, subidas de impostos entre outros grandes pacotes, segundo os especialistas.

Neste contexto, a Reserva Federal (Fed) assegurou na quinta-feira que a pandemia da covid-19 representa riscos consideráveis para a economia dos EUA apesar da recente recuperação e optou por manter as taxas de juro inalteradas.

Hoje será conhecida nos EUA a taxa de desemprego de outubro, deois de em setembro se ter situado nos 7,9%.

Na Europa, será publicado o índice de produção industrial de setembro.