PSI20 segue em queda com ações da Galp e do BCP a perderem mais de 1%

A bolsa de Lisboa seguia hoje a negociar em baixa, mantendo a tendência de abertura e a das principais congéneres europeias, com as ações da Galp e do BCP a perderem mais de 1%.

Na sexta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou com uma subida de 0,75% para 4.461,27 pontos, em linha com as outras bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, as ações dos CTT e da Pharol seguiam em alta de 2,06% e 1,63% para 2,14 euros e 0,11 euros, respetivamente.

A Galp e o BCP eram os ‘pesos pesados’ que mais penalizavam o índice, com perdas 1,07% e 1,05% para 10,81 euros e 0,11 euros.

A EDP seguia também em queda de 0,40% para 4,23 euros e a Jerónimo Martins perdia 0,25% para 15,72 euros.

Do lado dos ganhos seguiam a Sonae Capital e a Corticeira Amorim, que valorizavam 1,11% e 0,39% para 0,55 euros e 10,20 euros, respetivamente.

Lisboa seguia alinhada com a tendência das principais bolsas europeias abriram, que abriram em baixa, com os investidores a permanecerem receosas com os novos surtos de covid-19 em todo o mundo, que podem pôr em risco o regresso da atividade e a recuperação económica.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1196 dólares, contra 1,1178 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto também abriu com tendência positiva, a cotar-se a 42,27 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 42,19 dólares na sexta-feira.