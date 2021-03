PSI20 segue em queda com BCP e EDP a pressionarem negociações

Bolsa - PSI20. © DR

A bolsa de Lisboa seguia em queda, mantendo a tendência da abertura e alinhada com as principais congéneres europeias, com as ações do BCP e da EDP a pressionarem as negociações.

Na terça-feira, o principal índice, o PSI20, terminou a sessão com o índice PSI20 a subir 0,81% para 4.878,09 pontos, acompanhando nos ganhos as bolsas de Madrid e Frankfurt.

Hoje, pelas 08:50, o PSI20 seguia em baixa de 0,77% para 4.840,57 pontos, com 16 em baixa e duas inalteradas (Pharol e Semapa).

A Ramada Investimentos e a Altri seguiam a perder 2,41% e 2,31% para 5,68 euros e 5,72 euros, respetivamente.

O BCP e a EDP eram os pesos pesados que mais pressionavam o índice, com descidas de 1,36% e 1,27% par 0,11 euros e 4,96 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins e a Galp recuavam também 1% e 0,97% para 13,30 euros e 9,80 euros, respetivamente.

A Mota Engil seguia em queda de 0,43% para 1,40 euros, depois da empresa ter anunciado na terça-feira após o fecho do mercado que a assembleia-geral de obrigacionistas aprovou alterações às condições de uma emissão obrigacionista, para acomodar alterações esperadas com a entrada da China Communications Construction Company (CCCC)no capital do grupo.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, preocupadas com o avanço da pandemia na Europa, que pode vir a atrasar o ritmo da recuperação económica.

Hoje, os investidores aguardam a publicação das estimativas 'flash' dos índices PMI na zona euro, que darão uma visão mais atualizada do ritmo da recuperação económica, enquanto a pandemia avança no Velho Continente, tendo levado alguns países a aplicarem novas restrições como é o caso da Alemanha, França e Itália.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1816 dólares, contra 1,1857 dólares na terça-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 61,44 dólares, contra 60,79 dólares na terça-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.