PSI20 segue em queda com Galp e BCP a pressionarem as negociações

22 Março, 2021 • 09:34

Na sexta-feira, o principal índice de referência, o PSI20, terminou a sessão com uma subida de 1,23%, para 4.848,22 pontos.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 0,33% para 4.832,17 pontos, com 10 ações em baixa, seis em alta e duas inalteradas.

As ações da Galp e do BCP eram as que mais desciam, com quedas de 1,51% para 10,10 euros e 1,46% para 0,11 euros, respetivamente.

A EDP seguia em queda de 0,65% para 4,86 euros e a Jerónimo Martins recuava 0,15% para 13,20 euros.

As ações da Mota Engil perdiam 0,14% para 1,46 euros, depois dos acionistas da empresa terem aprovado na sexta-feira uma alteração de estatutos que evita a possibilidade do lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) obrigatória da China Communications Construction Company (CCCC).

Do lado dos ganhos, a Ramada Investimentos e os CTT eram as ações que mais subiam, ao avançarem 4,87% e 1,96% para 5,60 euros e 3,12 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, arrastadas pelos receios em relação à recuperação económica em todo o mundo.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1887 dólares, contra 1,1904 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 63,69 dólares, contra 64,53 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.