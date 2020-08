PSI20 segue em queda com Mota Engil a corrigir ganhos de quinta-feira

A bolsa de Lisboa seguia esta sexta-feira em queda, invertendo a tendência da abertura, com as ações da Mota Engil a corrigirem os ganhos da sessão de quinta-feira e o BCP a evitar maiores perdas.

Na quinta-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou em queda, a descer 0,44% para 4.371,39 pontos, apesar de a Mota-Engil se ter destacado pela positiva ao subir mais de 30%, após o anúncio de estar a negociar uma parceria estratégica e investimento com a China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC).

Pelas 9:50, o PSI20 seguia em baixa de 0,16% para 4.364,51 pontos, após abrir em ligeira alta, com 11 das 18 ações que o compõem em queda, cinco em alta e duas inalteradas.

A Mota Engil liderava as quedas, com perdas de 7,72% para 1,77 euros.

Já a Jerónimo Martins recuava 1,07% para 13,90 euros.

Em terreno positivo, a EDP Renováveis avançava 1,12% para 14,42 euros, seguida do peso pesado BCP, que avançava 0,79% para 0,10 euros.

No setor energético, as ações da Galp avançavam 0,37% para 9,14 euros e a EDP subia 0,14% para 4,28 euros.

As bolsas europeias abriram hoje mistas depois da reserva federal dos EUA (Fed) ter anunciado uma modificação da sua política monetária suscetível de deixar as taxas de juro em nível baixo durante muito tempo.

A Fed anunciou na quinta-feira que a inflação pode permanecer acima do valor de referência (2,0%) “durante algum tempo”, antes que seja forçada a responder com um aumento das taxas de juro, num anúncio que tranquilizou os investidores, que têm beneficiado largamente, desde há vários anos, das taxas baixas da Fed que agora se encontram próximas de zero.

O mercado está pendente, nesta jornada, dos dados relativos à confiança dos consumidores na zona euro e nos EUA, assim como da evolução dos gastos pessoais no país em julho e o deflator do consumo privado.

O euro subia 0,5% para 1,188 dólares.

O barril de petróleo Brent, por sua vez, baixava 0,22% para os 44,99 dólares.