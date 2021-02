PSI20 segue ganhos da Europa com subida de 0,27%

Edifício Euronext. © José Antonio Domingues

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram e seis desceram. A Altri liderou as subidas ao avançar 3,20% para 5,32 euros e a EDP Renováveis foi a que mais desceu ao recuar 1,29% para 22,95 euros.

No mesmo sentido, a Jerónimo Martins caiu 1,06% para 13,01 euros, a EDP baixou 0,86% para 5,07 euros e os CTT cederam 0,83% para 2,39 euros.

Com desvalorizações mais baixas ficaram a REN (-0,43% para 2,34 euros) e a Pharol (-0,32% para 0,12 euros).

Nos ganhos, depois da Altri, as outras cotadas ligadas ao setor do papel também se destacaram. A Semapa somou 2,70% para 9,14 euros e a Navigator avançou 1,69% para 2,53 euros.

Nas maiores subidas encerraram ainda a Novabase (2,65% para 3,49 euros), a Galp (2,59% para 8,54 euros) e a Corticeira Amorim (2,21% para 11,08 euros).

Nas subidas mais baixas do PSI20 ficaram o BCP (1,14% para 0,12 euros), a Mota-Engil (1,13% para 1,43 euros) e a Sonae SGPS (0,23% para 0,66 euros).

No resto da Europa, Frankfurt e Madrid registaram ligeiras subidas de 0,02% e 0,05%, respetivamente, Paris somou 0,47%, Londres 0,53% e Milão 1,48%, com a bolsa italiana a mostrar-se animada com os progressos alcançados por Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), para formar Governo em Itália.

