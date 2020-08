PSI20 segue negativa com praticamente todos os títulos a negociarem em baixa

A bolsa de Lisboa seguia esta quinta-feira a negociar em queda, acentuando as perdas da abertura da sessão e alinhada com a tendência das principais bolsas europeias, com praticamente todos os títulos no vermelho.

Na quarta-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou com uma ligeira variação positiva de 0,01% nos 4.407,71 pontos, pondo fim a um ciclo negativo após quatro sessões em queda.

Hoje, pelas 09:40, o PSI20 seguia em queda de 1,15% para 4.357,04 pontos, com 17 ações em queda e uma inalterada, a Sonae Capital.

A Altri e a Navigator eram as empresas que mais caíam, registando 3,21% e 3,20% para 4,29 euros e 2,24 euros, respetivamente.

As ações do BCP seguiam em queda de 2% para 0,10 euros.

O banco anunciou na quarta-feira que reduziu a sua participação na EDP para menos de 2%, ficando abaixo do limiar necessário para deter uma participação qualificada.

A EDP seguia a perder 0,86% para 4,26 euros e a Galp recuava 1,24% para 9,21 euros.

As ações da Jerónimo Martins seguiam também em queda e recuavam 0,97% para 13,80 euros.

As ações da Sonae, por seu turno, seguiam a desvalorizar-se 1,98% para 0,59 euros, depois da empresa ter anunciado que formalizou um contrato de compra e venda com o BPI para comprar 7,38% da NOS, adiantando ao regulador do mercado que, quando a ZOPT for dissolvida, passará a deter 33,45% da operadora de telecomunicações.

O PSI20 seguia alinhado com as principais bolsas europeias, que seguiam hoje em queda, penalizadas pelo pessimismo com que terminou o mercado de Wall Street na quarta-feira, após a divulgação das minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed), onde se manifesta alguma prudência quanto à conjuntura económica.

Os investidores estão também preocupados com a subida do número de contágios por covid-19 por todo o mundo, numa altura em que a pandemia já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

O preço do barril de petróleo de referência na Europa, o Brent, seguia também em queda de 0,7% para 45 dólares, enquanto o euro valorizava-se face ao dólar e seguia a subir 0,8% para 1,944 dólares.