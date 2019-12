PSI20 segue negativo alinhado com Europa. Galp e EDP pressionam

A bolsa em Lisboa seguia a negociar em terreno negativo, a manter a tendência da abertura da sessão e em linha com os principais mercados europeus, com as ações da Galp e da EDP a pressionarem as negociações.

Pelas 08:55, (hora em Lisboa), o principal índice, o PSI20, seguia a recuar 0,02% para 5.171,67 pontos, com seis ações em queda, 11 em alta e uma inalterada.

Do lado das perdas, os CTT seguiam a perder 1,08% para 3,30 euros, seguidos da EDP Renováveis, que recuavam 0,79% para 10 euros.

As ações da EDP e da Galp pressionavam as negociações, com perdas de 0,76% e 0,14% para 3,65 euros e 0,14% para 14,59 euros, respetivamente.

Do lado dos ganhos, as ações da Pharol e da Altri eram as que mais subiam, com ganhos de 1,36% e 1,22% para 0,10 euros e 5,81 euros.

O BCP seguia também a ganhar 0,92% para 0,20 euros e a Jerónimo Martins igualmente a valorizar-se 0,17% para 14,80 euros.

Lisboa seguia em linha com as principais bolsas europeias que estavam hoje em baixa, no início de uma semana marcada pelas reuniões da Reserva Federal dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu (BCE) e as eleições no Reino Unido.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1065 dólares, contra 1,1160 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2020 abriu hoje em baixa, a cotar-se a 64,15 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 64,39 dólares na sexta-feira.