PSI20 segue negativo com Jerónimo Martins e Galp a evitarem maiores perdas

Na sexta-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou com uma subida de 0,30% para 5.477,07 pontos, em contraciclo com a maioria das bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 0,12% para 5.470,50 pontos com 10 ações em baixa, cinco inalteradas e quatro em alta.

A EDP Renováveis e a Altri seguiam em queda de 1,84% e 1,78% para 21,10 euros e 5,24 euros, respetivamente.

A EDP seguia também em queda de 0,81% para 4,55 euros e as ações do BCP recuavam 0,63% para 0,16 euros, respetivamente.

Do lado dos ganhos, a Jerónimo Martins e a Galp Energia contrariavam a tendência e evitavam maiores perdas do índice, com subidas de 1,50% e 1,34% para 17,62 euros e 9,86 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias estavam hoje a negociar em baixa, à espera da reunião da OPEP+, da qual deverá resultar um aumento gradual do corte da produção decidido na sequência da crise da pandemia.

Hoje realiza-se a 22.ª Conferência de Ministros da OPEP+, que junta 13 Estados-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e 10 parceiros não-OPEP e os mercados antecipam que na mesma os países produtores mantenham os planos de aumentar a oferta de forma gradual para devolver progressivamente ao mercado o corte da produção decidido na sequência da pandemia.

Mas durante a semana, o foco de atenção vai estar nos dados do emprego nos Estados Unidos em setembro, muito relevantes para determinar o ritmo de retirada dos estímulos extraordinários da Reserva Federal dos EUA (Fed).

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1605 dólares, contra 1,1596 dólares na sexta-feira, 1,571 dólares, um mínimo desde agosto de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 78,88 dólares, contra 79,28 dólares na sexta-feira, um máximo desde outubro de 2018.