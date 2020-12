PSI20 segue positivo alinhado com principais congéneres europeus

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Na terça-feira, o principal índice o PSI20, fechou com uma subida de 1,45%, para 4.726,08 pontos, em linha com as bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 0,74% para 4.761,03 pontos, com 10 ações em alta e oito em baixa.

A EDP Renováveis e a Semapa eram as ações que mais subiam, com ganhos de 2,38% e 1% para 21,5 euros e 9,12 euros, respetivamente.

A EDP seguia em alta de 0,82% para 5,02 euros e o BCP avançava 0,42% para 0,12 euros.

Por seu lado, os CTT e a Novabase eram os títulos que mais caíam, com perdas de 1,70% e 1,57% para 2,31 euros e 3,13 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins e a Galp seguiam também em terreno negativo, com perdas de 0,18% e 0,14% para 13,74 euros e 8,35 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, apesar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter decidido não aprovar o quinto pacote de estímulos orçamentais que recebeu o apoio do Congresso.

O presidente norte-americano não aprovou o quinto pacote de cerca de 900.000 milhões de dólares de ajudas para combater os efeitos da pandemia que foi aprovado pelo Congresso, tendo pedido alterações como o aumento dos pagamentos diretos aos cidadãos dos 600 dólares acordados para 2.000 dólares.

Os investidores na Europa permanecem pendentes das negociações do 'Brexit', que foram prolongadas pela União Europeia (UE) e pelo Reino Unido, para tentar alcançar um acordo sobre as relações comerciais entre as duas partes depois da concretização da saída britânica da união.

Em relação à pandemia, os investidores também acompanham com preocupação o avanço dos contágios e das duras restrições em algumas partes da Europa antes do Natal como é o caso de Londres, que se juntou à Alemanha e a Itália.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2181 dólares, contra 1,2175 dólares na terça-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2260 dólares em 17 de dezembro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu com tendência negativa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 49,71 dólares, contra 50,08 dólares na terça-feira e o atual máximo desde 09 de março, de 52,26 dólares em 17 de dezembro.