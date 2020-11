PSI20 segue positivo com ações da Galp a puxarem pelos ganhos

Corretores da bolsa de Wall Street em Nova Iorque. Fotografia: Reuters

A bolsa de Lisboa mantinha-se esta terça-feira em terreno positivo, com as ações da Galp a puxarem pelos ganhos, e seguindo a tendência das congéneres europeias.

Na segunda-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou em alta, contrariando a tendência predominante na Europa, a somar 0,57% para 4.449,39 pontos, impulsionado por uma subida de 3,89% da Galp.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 1,62% para 4.521,32 pontos, com 15 ações em alta e duas em baixa.

A Galp Energia e a Mota Engil eram as ações que mais subiam, com ganhos de 4,41% e 3,28% para 9,60 euros e 1,45 euros.

O BCP, por sua vez, seguia a avançar 2,66% para 0,12 euros e a Jerónimo Martins valorizava 0,39% para 14,07 euros.

Pela negativa, estavam apenas a EDP Renováveis e a EDP que recuavam 1,82% e 0,51% para 17,26 euros e 4,46 euros, respetivamente.

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, seguindo a tendência registada em Wall Street, depois do anúncio do desbloqueio do processo de transição de poder no Governo dos Estados Unidos.

Três semanas depois das eleições presidenciais ganhas por Joe Biden, o presidente cessante, Donald Trump, decidiu levantar o bloqueio que tinha instalado o seu Governo e autorizou o início da transferência do poder para os democratas.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1871 dólares, contra 1,1841 dólares na segunda-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu também com tendência positiva, a cotar-se a 46,45 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 46,06 dólares na segunda-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.