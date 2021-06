PSI20 segue positivo com BCP a pressionar negociações

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa negociava esta segunda-feira em terreno positivo, mantendo a tendência da abertura e entre uma Europa mista, com o BCP a pressionar o principal índice, o PSI20.

Na sexta-feira, o PSI20 fechou com uma subida de 0,19% para 5.087,01 pontos, seguindo a tendência positiva da maioria das bolsas europeias.

Hoje, pelas 9:10, o PSI20 seguia em alta de 0,01% para 5.087,61 pontos, com 10 ações em alta, cinco em baixa e três inalteradas.

O BCP e a Altri eram as cotadas que mais pressionavam as negociações, com descidas de 1,18% e 0,56% para 0,14 euros e 5,34 euros, respetivamente.

A Jerónimo Martins e a Galp também pressionavam, com descidas de 0,33% e 0,13% para 9,57 euros e 2,99 euros, respetivamente.

Do lado dos ganhos, a Ramada Investimentos e a EDP Renováveis eram as empresas que mais subiam, com ganhos de 4,04% e 1,34% para 6,18 euros e 18,88 euros, respetivamente.

A EDP seguia também em alta de 1,16% para 4,55 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas, num dia com poucas referências macroeconómicas, durante o qual estarão em destaque as declarações de vários membros de diferentes bancos centrais como o BCE, Bundesbank ou a Fed.

Segundo analistas citados pela Efe, hoje são esperadas intervenções de vários membros de diferentes bancos centrais como o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, ou Randal Quarles, da Fed (Reserva Federal dos EUA).

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1942 dólares, contra 1,1935 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,17 dólares, contra 76,18 dólares na sexta-feira, um máximo desde pelo menos o início de 2019.