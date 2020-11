PSI20 segue positivo entre Europa mista com Galp a pressionar negociações

Sede da Galp nas torres de Lisboa © © Rodrigo Cabrita

Na quarta-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou com uma subida de 1,26% para 4.628,63 pontos, entre uma restante Europa sem tendência definida.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia a avançar 0,63% para 4.629,26 pontos, com 11 ações em alta, quatro em baixa e duas inalteradas.

A Ibersol e a Sonae SGPS eram as ações que mais subiam, com ganhos de 5,38% e 1,78% para 4,90 euros e 0,69 euros, respetivamente.

A EDP seguia em alta de 0,36% para 4,52 euros e a Jerónimo Martins avançava 0,11% para 14,19 euros.

A Galp e os CTT eram as empresas que mais perdiam, com descidas de 1,38% e 0,80% para 9,58 euros e 2,49 euros, respetivamente.

O BCP, por sua vez, recuava 0,49% para 0,12 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas, à espera das atas da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), mantendo-se animadas com o início da transição de poder nos Estados Unidos e otimistas face às vacinas contra a covid-19.

Três semanas depois das eleições presidenciais ganhas por Joe Biden, o presidente cessante, Donald Trump, decidiu na segunda-feira levantar o bloqueio que tinha instalado o seu Governo e autorizou o início da transferência do poder para os democratas.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1930 dólares, contra 1,1916 dólares na quarta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu com tendência negativa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 48,38 dólares, contra 48,61 dólares na quarta-feira, um máximo desde 16 de março.