PSI20 segue positivo mas com EDP e Jerónimo Martins a pressionarem negociações

A bolsa de Lisboa segue hoje em terreno positivo, em linha com a tendência das principais congéneres europeias, mas com a EDP e a Jerónimo Martins a evitarem maiores ganhos.

Pelas 09:05, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, seguia a avançar 0,05% para 4.933,33 pontos, com 12 ações alta, quatro em baixa e duas inalteradas.

As ações que mais se valorizavam eram as dos CTT e da Mota Engil, com subidas de 1,73% e 1,48% para 1,94 euros e 1,92 euros, respetivamente.

A Galp avançava 0,85% para 13,02 euros e o BCP subia 0,57% para 0,19 euros.

A Ibersol, que divulga hoje após o fecho dos mercados os seus resultados, avançava 0,99% para 8,18 euros.

Do lado das perdas, a NOS era a empresa do PSI20 que mais caía, com as ações a desvalorizarem-se 0,48% para 5,22 euros, seguida dos pesos pesados EDP e Jerónimo Martins, ambas a perderem 0,31% e 0,28% para 3,52 euros e 15,84 euros, respetivamente.

Lisboa seguia em linha com as principais bolsas europeias, que estavam hoje positivas, à exceção do Reino Unido, com os investidores confiantes que os EUA e a China retomem as conversações comerciais em outubro.