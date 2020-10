PSI20 seguia em alta com Jerónimo Martins a puxar por ganhos

A bolsa de Lisboa seguia a negociar em alta, mantendo a tendência da abertura e a tendência das principais congéneres europeias, com as ações da Jerónimo Martins a puxarem pelos ganhos.

Na quarta-feira, o principal índice, o PSI20, encerrou a subir 0,84% para 4.067,02 pontos, contrariando a tendência maioritária de perdas registada nas principais praças europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia a avançar 0,71% para 4.095,70 pontos, com 10 ações em alta, sete em baixa e uma inalterada.

A Ibersol e a Jerónimo Martins eram as ações que mais subiam, com ganhos de 1,90% e 1,79% para 4,82 euros e 13,95 euros, respetivamente.

A EDP avançava 0,86% para 4,23 euros e as ações da Galp subiam 0,56% para 7,96 euros, respetivamente.

Do lado das perdas, a Novabase e a Mota Engil eram as ações que mais perdiam, recuando 1,48% e 1,11% para 3,32 euros e 1,07 euros, respetivamente.

O BCP, por seu turno, recuava 0,75% para 0,98 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que abriram hoje em alta, a seguir a tendência dO mercado de Wall Street na quarta-feira e à espera de alguns indicadores macroeconómicos, como a taxa de desemprego na zona euro e na União Europeia (UE).

Além da taxa de desemprego na zona euro e na UE, os investidores aguardam a publicação do indicador PMI da indústria transformadora na Alemanha da consultora Markit.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1742 dólares, contra 1,1722 dólares na quarta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência ascendente, a cotar-se a 42,31 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 42,30 dólares na quarta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.