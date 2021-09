PSI20 seguia em ligeira alta com menos força do que congéneres europeias

Lisboa, 14/07/2021 - Jo‹o Manso Neto, CEO da GreenVolt, na sess‹o que marca a entrada da empresa em Bolsa. Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7¼. (AndrŽ Lu’s Alves / Global Imagens) © AndrŽ Lu’s Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Setembro, 2021 • 10:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na sexta-feira, o PSI20 fechou a desvalorizar-se 0,31% para 5.488,36 pontos, acompanhando o sentimento negativo da Europa, com a Galp a liderar as perdas.

Hoje, pelas 09:30, o PSI20 seguia em ligeira alta de 0,01% para 5.488,64 pontos, com oito ações em alta, nove em baixa e uma inalterada.

As ações do BCP e da Novabase eram as que mais subiam, com ganhos de 0,68% e 0,63% para 0,13 euros e 4,79 euros, respetivamente.

A Galp, por sua vez, seguia em alta de 0,47% para 8,52 euros e a Jerónimo Martins avançava 0,47% para 18,32 euros.

Do lado das perdas, o destaque era da Pharol e da Ibersol, que perdiam 1,41% e 1,04% para 0,10 euros e 5,70 euros, respetivamente.

A EDP seguia também em queda de 0,10% para 4,78 euros.

As bolsas europeias seguem em alta, com os investidores a iniciarem a semana expectantes relativamente à reunião do Banco Central Europeu (BCE) de quinta-feira.

Esta semana, os investidores estão de olhos postos na reunião de política macroeconómica do Banco Central Europeu (BCE) de quinta-feira, na expectativa de que a presidente Christine Lagarde, nas declarações posteriores à reunião, dê indicações sobre o prazo previsto para a retirada dos estímulos monetários dos programas de compra de ativos de dívida.

Neste encontro do BCE deverão também ser dadas as novas projeções macroeconómicas para a zona euro.

Os preços do petróleo estão novamente em queda depois de a Arábia Saudita ter cortado os preços do barril para os clientes asiáticos.

O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para a Europa, seguia a cair 1,4% para os 71,61 dólares por barril.