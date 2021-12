PSI20 sobe 0,15% com Jerónimo Martins a liderar subidas

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa fechou hoje positiva, com uma subida no índice PSI20 de 0,15% para 5.521,93 pontos, com a Jerónimo Martins a destacar-se nos ganhos ao subir 2%.

Das 19 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 10 ficaram em baixa, oito em alta e uma permaneceu sem variações.

A Jerónimo Martins liderou as subidas (2,07% para 20,26 euros) e a Galp ficou no topo das descidas (-2,58% para 8,40 euros).

No resto da Europa, Madrid caiu 0,93%, Frankfurt 0,30%, Londres 0,22% e Paris 0,09%, mas Milão encerrou em terreno positivo ao subir 0,24%.

