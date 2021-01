PSI20 sobe 0,31% apoiado por ganhos da Galp e do BCP

Corretores da bolsa de Wall Street em Nova Iorque. Fotografia: Reuters

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 10 ficaram em alta e oito em baixa. A Galp liderou as subidas (5,69% para 8,98 euros), seguida do BCP (4,31% para 0,13 euros).

A Sonae SGPS subiu 2,87% para 0,68 euros, a Mota-Engil avançou 2,03% para 1,41 euros e a NOS somou 1,93% para 2,96 euros.

Entre as cotadas com ganhos mais moderados, a Ramada Investimentos subiu 1,26% para 4,83 euros e os CTT progrediram 0,84% para 2,39 euros.

Nas descidas, foi a EDP Renováveis a liderar ao perder 2,91% para 23,35 euros.

No mesmo sentido, a Corticeira Amorim recuou 1,55% para 11,40 euros, a EDP baixou 1,27% para 5,30 euros e a Navigator desceu 1,05% 2,46 euros.

Com desvalorizações abaixo de 1% ficaram a Ibersol (5,26 euros), a REN (2,38 euros), a Semapa (8,94 euros) e a Jerónimo Martins (14,09 euros).

No resto da Europa, as principais bolsas cederam e só o mercado de Londres encerrou positivo, com uma subida de 0,61%, depois de terem sido anunciadas novas ajudas ao emprego e às empresas afetadas pelo novo confinamento. Frankfurt perdeu 0,55%, Milão 0,52%, Paris 0,44% e Madrid 0,10%.