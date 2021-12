Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Dezembro, 2021 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a ganhar 0,34% para 5.447,62 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em alta, cinco em baixa e três mantiveram-se inalteradas.

No resto da Europa, as principais bolsas também encerraram em alta, com Madrid a subir 1,27%, Londres 1,25%, Paris 1,12%, Milão 0,44% e Frankfurt 1,03%.