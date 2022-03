PSI20 sobe 1,16% e contraria pessimismo da Europa

Galp, Torres de Lisboa © Global Imagens

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com uma subida expressiva de 1,16% no índice PSI20, para 5.393,48 pontos, contrariando o pessimismo das principais praças europeias.

No topo das oito cotadas que ficaram em terreno positivo no PSI20, destacaram-se a Galp (6,34% para 11,49 euros) e a EDP Renováveis (5,63% para 21,76 euros).

Ainda no setor da energia, a EDP somou 3,26% para 4,15 euros e a Greenvolt avançou 2,84% para 5,80 euros.

A Jerónimo Martins subiu 1,90% para 19,26 euros e com ganhos inferiores a 1% terminaram a REN (2,60 euros), a Ramada Investimentos (7,08 euros) e a Sonae SGPS (0,92 euros).

O BCP liderou as 11 cotadas que desceram, ao cair 5,23% para 0,13 euros, seguido da Semapa, que recuou 5,11% para 10,76 euros.

A Corticeira Amorim desceu 2,80% para 9,38 euros, os CTT recuaram 2,30% para 4,03 euros e a Mota-Engil baixou 2,29% para 1,20 euros.

Com descidas acima de 1% ficaram ainda a NOS (-2,02% para 3,30 euros), a Pharol (-1,25% para 0,08 euros) e a Ibersol (-1,17% para 5,08 euros).

No resto da Europa, Frankfurt perdeu 1,98%, Milão 1,36%, Paris 1,31%, Madrid 0,99% e Londres 0,40%, com as bolsas europeias a aliviarem durante a tarde as quedas mais pesadas que registavam no início da sessão e a seguirem as conversações entre Kiev e Moscovo para tentar encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia.