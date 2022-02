PSI20 sobe 1,24% em contraciclo com Europa (Imagem de arquivo) © EPA

A bolsa de Lisboa encerrou hoje positiva, em contraciclo com as principais bolsas europeias, tendo o índice PSI20 subido 1,24% para 5.563,14 pontos, com o grupo EDP em destaque nos ganhos.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em alta e oito em baixa. No topo das subidas, a EDP Renováveis avançou 9,15% para 21,72 euros, seguida pela EDP, que somou 3,98% para 4,36 euros.

O BCP liderou as descidas (-4,23% para 0,17 euros), no dia em que apresenta os resultados de 2021.

No resto da Europa, Paris e Milão perderam 1,39%, Frankfurt 0,73%, Londres 0,42% e Madrid registou uma descida mais ligeira de 0,09%, com os mercados pressionados, após o aumento das sanções impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia.