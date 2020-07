PSI20 sobe 1,79% com EDP a liderar os ganhos

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) subiu 1,79% para 4.429,03 pontos, acompanhando as subidas registadas nas bolsas europeias, com a EDP em forte alta.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 subiram, duas desceram e uma terminou a sessão inalterada. A EDP liderou os ganhos e subiu 4,45% para 4,49 euros.

Nas maiores subidas terminaram ainda a Mota-Engil (2,31% para 1,15 euros), a Galp (2,28% para 10,52 euros), a EDP Renováveis (2,25% para 12,72 euros), a Altri (2,09% para 4,30 euros) e o BCP (2,07% para 0,11 euros).

Entre as cotadas que registaram valorizações abaixo de 2% ficaram a Navigator (2,18 euros), a Sonae SGPS (0,64 euros), a NOS (3,68 euros) e a Novabase (3,10 euros).

Nas descidas, a Corticeira Amorim perdeu 0,78% para 10,12 euros e a Jerónimo Martins cedeu 0,17% para 15,10 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos expressivos, impulsionadas pela recuperação no mercado laboral dos Estados Unidos e pelos avanços nos testes para uma vacina contra o novo coronavírus. Madrid subiu 3,75%, Milão 2,88%, Frankfurt 2,84%, Paris 2,49% e Londres 1,34%.