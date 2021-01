Revolução em Wall Street. A vez dos pequenos investidores

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

São dias de sonho em Wall Street para muitos pequenos investidores que ansiavam por 'vingança' contra os poderosos fundos que especulam em bolsa. A partir da rede social Reddit, investidores amadores impulsionaram uma batalha que já causou vítimas entre a elite financeira.

A guerra em curso entre pequenos investidores e hedge funds fez mesmo disparar o volume de negociação em Wall Street para o valor mais alto de sempre, ultrapassando o máximo alcançado na crise financeira de 2008.

Mais de 24 mil milhões de ações mudaram de mãos na sessão de quarta-feira, um novo recorde, segundo dados da FactSet citados pelo Financial Times.

O caso mais emblemático desta batalha gira em torno das ações da retalhista de jogos GameStop que estava a ser alvo de 'ataque' por parte de dois fundos, cuja estratégia consistia em apostar na queda do preço das ações da companhia. Mas uma legião de investidores amadores concertou esforços a partir da rede social Reddit - mais concretamente do forum r/WallStreetBets - e começou a comprar ações da empresa.

A estratégia fez disparar o preço das ações da companhia, que estava pressionada por dúvidas sobre se iria sobreviver à crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia. Só na sessão de quarta-feira as ações da GameStop valorizaram 135% e, desde o dia 31 de dezembro, já somam ganhos de 1700%. No espaço de dias as ações da empresa passaram de 43 dólares para 347 dólares. Estão agora a valer 238 dólares, elevando o valor em bolsa da empresa para quase 17 mil milhões de dólares (14 mil milhões de euros).

A batalha já causou vítimas entre os poderosos fundos especulativos. Com a subida do preço das ações, os 'short sellers' sofreram fortes perdas. O fundo Melvin Capital foi alvo de um resgate na segunda-feira, com a Citadel e a Point72 Asset Management a injetarem 2,75 mil milhões de dólares (2,27 mil milhões de euros) no fundo que estava entre os que apostavam na queda das ações da GameStop.

O ataque dos pequenos investidores contribuiu para uma onda de vendas em Nova Iorque na quarta-feira e levou as bolsas europeias a abrir hoje em forte queda, tendo entretanto recuperado ao longo do dia. O índice norte-americano Dow Jones caiu ontem 2% e o S&P 500 desceu 2,5%. Hoje, às 17H54 o Dow Jones seguia a subir 1,97% e o S&P 500 avançava 2,0%.

O fenómeno lá alastrou, entretanto, a outras empresas cotadas e espalhou-se para outros países. Outras das favoritas dos soldados do Reddit é a BlackBerry, cujas ações dispararam mais de 330% no espaço de uma semana, dos 7,44 dólares para os 25 dólares. Estão agora a negociar em torno dos 15 dólares.

Esta 'revolução' ocorre numa época em que pequenos investidores se tornaram adeptos da negociação nos mercados financeiros através de aplicações. De telemóvel na mão e a partir do teclado do PC, estes soldados revolucionários do século XXI deixaram já a sua 'marca' nos mercados, neste início de 2021. Resta saber se irão estar dispostos a baixar as 'armas' ou se este é apenas o início de uma longa guerra aos gigantes das bolsas.