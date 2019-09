Revolut: mais clientes podem comprar e vender ações sem comissões

A Revolut anunciou esta quinta-feira o lançamento da sua plataforma de compra e venda de ações para os clientes dos planos Standard e Premium em 26 mercados, incluindo Portugal.

Os clientes com o plano Standard podem fazer três transações por mês sem comissões e os clientes com o plano Premium têm direito a oito transações grátis mensais, refere a empresa britânica num comunicado divulgado hoje.

“Quando ultrapassarem os limites impostos em cada plano, os utilizadores pagam um euro por transação. Os clientes subscritores do plano Metal não têm limite de transações de ações e não pagam comissões. A Revolut cobra apenas uma taxa de custódia anual de 0.01% baseado no valor do portefólio do cliente”, refere a empresa britânica num comunicado divulgado hoje.

“Outra das inovações do produto prende-se com o facto de ser possível adquirir frações de ações”, explica. Os investidores não têm de comprar, no mínimo, uma ação de uma empresa. Por exemplo, no caso de empresas cujas ações ações têm preços mais elevados, como a Amazon. os investidores podem comprar frações de ações por um euro, “o que significa que poderão deter uma parcela da empresa – ainda que pequena”.

A funcionalidade está agora disponível para os clientes de Portugal, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polónia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Reino Unido.

“Nos restantes países ficará disponível nas próximas semanas”, explica a Revolut.

“Estamos muito entusiasmados por permitir a mais pessoas ter acesso ao mercado de ações, tornando os serviços financeiros ainda mais inclusivos, inovadores, a preços competitivos e justos. Vamos continuar a inovar o nosso produto de trading, disponibilizando acesso a novos mercados e mais produtos e serviços no futuro”, afirma Andre Mohamed, responsável pela divisão de Fortunas e Negociação da Revolut, citado no comunicado.

A Revolut, um dos novos rivais digitais dos bancos, lançou em julho o acesso à negociação bolsista para clientes do plano Metal, permitindo-lhes comprar e vender ações de 300 empresas cotadas norte-americanas diretamente na app Revolut.

“O anúncio de hoje inclui 150 adicionais, de organizações como Twilio, Worldpay e Groupon. Os clientes Revolut podem agora ter acesso a títulos de mais de 450 empresas listadas na NYSE e NASDAQ, podendo ainda retirar extratos de movimentos mensais diretamente da app”, adianta.

Atualizada às 13H15