SIC emitiu 30 milhões de euros em obrigações

A SIC concluiu uma emissão de obrigações de 30 milhões de euros, tendo a procura sido 2,67 vezes superior ao valor da oferta, atingindo 80,04 milhões de euros, adiantou o canal da Impresa, em comunicado.

O canal disse ainda que "o número de investidores ascendeu a 5.559", sendo que "do universo de investidores, cerca de 3.806, 68% do total, investiram entre 1.500 e 3.000 mil euros".

De acordo com uma apresentação da Euronext, o objetivo desta operação é "diversificar as fontes de financiamento" e o "alongamento da maturidade média da dívida".

A oferta tinha como objeto "obrigações nominativas e escriturais" compreendendo uma OPS (Oferta Pública de Subscrição) e uma OPT (Oferta Pública de Troca) "parcial e voluntária relativa a obrigações SIC 2019-2022, com um montante em oferta de até 30.000.000 de euros", segundo a Euronext.

O valor nominal das obrigações é de 30 euros, com uma maturidade de quatro anos e taxa de juro nominal bruta fixa em 3,95% ao ano.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado desta operação. Os investidores responderam novamente de forma positiva, confirmando a confiança que têm na SIC e nos seus valores. Cumprimos assim com os objetivos de diversificar as nossas fontes de financiamento e de alargar a maturidade média da nossa dívida. Foi para nós um sucesso, possível graças ao caminho de liderança e estabilidade que temos trilhado e ao excelente trabalho de toda uma equipa", afirmou Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo da Impresa.