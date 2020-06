SIGI do Bankinter e da Sonae Sierra entra em bolsa

No final do ano passado, o banco espanhol Bankinter e a Sonae Sierra anunciaram que se tinham juntado para abrir uma Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) em Portugal. Essa sociedade chama-se Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A. (ORES Portugal), e vai ser admitida à negociações esta quarta-feira, dia 24 de junho, à cotação na Euronext Access Lisboa, de acordo com o comunicado enviado à redação.

A Olimpo Real Estate Portugal é detida pelo Bankinter (12%) e pela Sonae Sierra (5,14%). O remanescente do capital – 82,86% – é detido por pequenos acionistas. Em Espanha, as duas companhias são já parceiras num negócio semelhante, o Olimpo Real Estate SOCIMI. “Com a admissão à cotação na Euronext Access, qualquer investidor poderá a partir de agora adquirir ações da ORES Portugal e ter acesso a um instrumento alternativo para os seus investimentos”, refere o comunicado.

A ORES Portugal é a primeira SIGI criada em Portugal. Isabel Ucha, CEO da Euronext Lisboa, em comunicado nota que: “esta admissão demonstra o contínuo compromisso e confiança dos parceiros na economia Portuguesa. Esperamos que esta admissão permita à empresa aplicar a sua estratégia de investimento em Portugal, inovando e expandindo o seu negócio”.

Para Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal, sublinha por sua vez que “a entrada da ORES em Bolsa demonstra que o Bankinter continua a disponibilizar em Portugal serviços e instrumentos financeiros inovadores, alargando o leque de opções de investimento disponíveis para os nossos Clientes e para o público em geral. Esta operação, pioneira em Portugal, reafirma também o nosso compromisso com o desenvolvimento económico em Portugal e representa um contributo importante para a dinamização de um dos seus setores mais relevantes”.