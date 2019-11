Sonae Capital aliena participação na RACE por 15,8 milhões

A operação “enquadra-se na estratégia de gestão ativa de portefólio da Sonae Capital, que procura maximizar o valor dos ativos detidos e explorar oportunidades de crescimento”, diz a empresa liderada por Miguel Gil Mata

A Sonae Capital vendeu a sua participação na RACE, especialista em sistemas de refrigeração, ar condicionado e building efficiency, à SKK – Central de Distribuição para Refrigeração e Climatização por 15,8 milhões de euros.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM), a empresa liderada por Miguel Gil Mata explica que o preço da transação compreende uma componente fixa de sete milhões e uma variável de 8,8 milhões de euros, o que valoriza a empresa em 22,6 milhões de euros, já que, a Sonae Capital detinha, apenas, 70% da RACE. A operação “enquadra-se na estratégia de gestão ativa de portefólio da Sonae Capital, que procura maximizar o valor dos ativos detidos e explorar oportunidades de crescimento”.

A RACE faturou, o ano passado, 47,7 milhões de euros e obteve uma margem EBITDA de 4,5%, 1,6 pontos percentuais acima de 2017. Com a alienação agora comunicada, a Sonae Capital “cristaliza o valor da empresa, ao mesmo tempo que liberta fundos para potenciar o desenvolvimento das suas áreas de negócio de maior potencial”.

Aos investidores, a empresa explica que tem vindo a apostar em negócios com elevado potencial de crescimento, quer através da dotação dos recursos necessários para o seu desenvolvimento orgânico, quer através de aquisições que os potenciem, e dá exemplos. Como a aquisição do grupo Futura Inversíones, em julho, que lhe permite complementar a sua atividade e “posicionar-se como um promotor de soluções integradas de Energia”, melhorando a sua capacidade de sourcing de gás natural e de licenças de emissão de CO2. Mais importante, permitindo-lhe “antecipar um cenário futuro de inexistência de tarifas reguladas”. A Sonae Capital opera na Energia com a marca CapWatt.

No Fitness, adquiriu a cadeia de ginásios Urban Fit, em maio, um investimento que se enquadra na “estratégia de desenvolvimento da unidade”, que engloba as marcas Solinca, Pump e ONE, e que pretende afirmar-se como o “operador de referência e líder no mercado de Fitness em Portugal”. E, na Hotelaria, comprou, em fevereiro, a sociedade responsável pela exploração do Aqualuz Suite Hotel Lagos, depois de, em janeiro, ter ganho a subconcessão para a instalação e exploração de uma unidade hoteleira no edifício da Estação Ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa.

A aquisição da ADIRA, em 2017, levou à criação de uma nova área de negócios, a Engenharia Industrial, que pretende que “atue como um cluster de empresas de base tecnológica e com forte vocação exportadora, alavancadas nas competências da engenharia portuguesa”.