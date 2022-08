Sonae e Galp travam maiores subida da Bolsa de Lisboa

Bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta quinta-feira a subir ligeiramente, depois de quatro dias em queda. O índice PSI valorizou 0,10% para 6 035,88 pontos, em linha com as principais praças europeias. A travar maiores ganhos estiveram a Sonae, que perdeu 1,99%, e a Galp, com uma queda de 1,61%, em linha com o desempenho do setor petrolífero na Europa.

Das 15 cotadas, 10 subiram, quatro desceram, e uma manteve-se inalterada. A Altri liderou as subidas, avançando 1,25% para 5,28 euros, recuperando parte do tombo que sofreu recentemente. Já a Semapa e a Navigator, também do setor do papel, ganharam 1% e 0,86%, respetivamente.

Os pesos pesados, Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, e a EDP, contribuiram para segurar o PIS no verde, ao valorizarem 1,07% e 0,9%, respetivamente.

Também no vermelho fecharam a Greenvolt, e REN, com descidas de 1,22% e 0,72%, respetivamente.

As principais bolsas europeias fecharam a sessão com ganhos. Paris avançou 0,64%, Frankfurt 0,55%, Milão 0,31%, Madrid 0,23% e Londres 0,03%.