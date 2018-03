Tesouro agenda leilão de dívida a 10 e 27 anos

É o regresso de Portugal às operações de financiamento de muito longo prazo. Na próxima quarta-feira, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar um duplo leilão de Obrigações do Tesouro (OT) com prazos de dez e 27 anos. Desde julho do ano passado, que o Estado não se aventurava em emissões com uma maturidade tão longa.

No total, a entidade liderada por Cristina Casalinho conta encaixar até 1250 milhões de euros de financiamento. “O IGCP vai realizar no próximo dia 14 de março pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 17 de outubro de 2028 e 15 de fevereiro de 2045, com um montante indicativo global entre 1000 milhões e 1250 milhões de euros”, diz o IGCP num comunicado divulgado esta sexta-feira.

No mercado secundário, que serve como uma indicação de quanto Portugal poderá pagar para se financiar, a linha de OT a dez anos transaciona com uma taxa de juro de 1,846% Já nos títulos com prazo em 2045, o juro exigido pelos investidores é de 2,868%, segundo dados da Reuters.

O objetivo do IGCP para 2018 é ir ao mercado buscar cerca de 15000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro, a principal fonte de financiamento do Estado. Em janeiro e fevereiro já colocou 5400 milhões, segundo uma apresentação a investidores da agência que gere a dívida pública. Caso obtenha o máximo pretendido no leilão da próxima quarta-feira, assegura já a execução de 44% do plano de financiamento do ano.

Atualizada às 13:18 com mais informação