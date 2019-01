Tesouro financia-se em quatro mil milhões em dívida a dez anos

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) está no mercado para fazer uma emissão de dívida com recurso a um sindicato bancário. E deverá fechar um financiamento de quatro mil milhões de euros numa emissão a dez anos. A procura por estas obrigações foi forte. Superou os 20 mil milhões de euros, segundo informações avançadas pela Reuters.

A assegurar a operação estão o BBVA, o BNP Paribas, o Citi, o Credit Agricole, o Morgan Stanley e o Novo Banco. O Tesouro arrancou o plano de financiamento de 2019 com esta emissão sindicada que era já esperada pelo mercado. Os analistas do Commerzbank previam que o IGCP avançasse para uma operação deste tipo, que tende a envolver valores bem superiores que os leilões regulares de dívida do Estado.

Michael Leister, analista do banco alemão, tinha detalhado ao Dinheiro Vivo que esperava uma operação a envolver títulos a dez anos e que resultasse num financiamento de entre 3,5 mil milhões e quatro mil milhões de euros. Nos leilões, o Tesouro costuma encaixar entre 750 milhões e 1,25 mil milhões de euros.

A agência liderada por Cristina Casalinho volta a seguir a estratégia de arrancar o ano com uma grande emissão de dívida. Cumpre de uma assentada com uma parte significativa do plano de financiamento. Para o total de 2019, a agência liderada por Cristina Casalinho conta ir buscar ao mercado, em dívida de médio e de longo prazo, 15,4 mil milhões de euros.

Na emissão desta semana, Portugal acenou aos investidores com um prémio de 116 pontos base (1,16 pontos percentuais) em relação à taxa de mercado de referência na zona euro, o que resultará num juro abaixo de 2%.

Notícia atualizada às 13:43 com valor da emissão