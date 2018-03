Portugal consegue juros mais baixos de sempre para se financiar a 10 e 27 anos

Portugal regressou aos mercados de dívida de longo prazo e conseguiu financiar-se com os juros mais baixos de sempre a dez e a 27 anos. No total, o Tesouro angariou 1250 milhões de euros no duplo leilão de Obrigações do Tesouro (OT). Era o montante máximo pretendo para esta operação, que marcou novos mínimos nos custos de financiamento do Estado.

“Foram duas emissões de dívida com bastante sucesso e em ambas Portugal conseguiu emitir dívida com as taxas mais baixas de sempre para estes prazos”, refere Filipe Silva, diretor da gestão de ativos do Banco Carregosa, numa nota enviada às redações.

Foi a primeira vez desde julho do ano passado que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emitiu em prazos perto de 30 anos. E conseguiu juros bem mais baixos. Na operação desta quarta-feira, o Tesouro pagou 2,8% para se financiar em 275 milhões de euros em títulos que atingem a maturidade em fevereiro de 2045. No ano passado, o juro para emitir nesse prazo tinha sido de quase 4%.

Também nas OT a dez anos os custos baixaram. Foram os mais baixos de sempre. Os investidores disponibilizaram-se a emprestar 975 milhões de euros nesse prazo, com uma taxa de 1,778%. No passado mês de fevereiro tinham exigido mais de 2%. “É uma descida substancial para um curto espaço de tempo, em linha com o mercado”, diz Filipe Silva.

O diretor da gestão de ativos do Banco Carregosa conclui que “estas duas operações mostram que o prémio de risco da dívida portuguesa baixou drasticamente o que é muito bom para os interesses do país, dado sobretudo tratar-se de dívida longa. Estes resultados irão certamente ter impacto também no custo de financiamento de empresas portuguesas que queiram emitir dívida no mercado.”

Atualizada às 11:05 com mais informação