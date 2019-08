Valor da Pandora sobe mil milhões em bolsa num único dia

É a empresa de joalharia que mais produz jóias no mundo inteiro e os investidores acreditam que a Pandora está no bom caminho. A valorização da empresa dinamarquesa cresceu 30% em bolsa esta semana, tendo o seu valor chegado a subir mil milhões de dólares num único dia.

Os acionistas parecem ter ficado agradados com os resultados do trimestre apresentados esta terça-feira pelo CEO. A Pandora atravessou tempos difíceis com várias restruturações internas e mudanças na estratégia comercial, mas parece estar a encontrar o seu rumo.

No terceiro trimestre do ano, as quebras de vendas foram menores em relação aos valores do segundo trimestre. Para além disso, Alexander Lacik – que assumiu recentemente a liderança da empresa – indicou que a Pandora vai recuperar peças antigas das lojas franchisadas e tornar as coleções mais pequenas.

Uma decisão estratégica importante foi o investimento da marca na comunicação. “Aumentámos os nossos investimentos nos meios de comunicação social para tentar aumentar o nosso tráfego. E tem corrido muito bem”, adiantou o CEO à Reuters.

Os acionistas parecem concordar. “Estamos positivamente surpreendidos pelo efeito que as iniciativas de marketing da Pandora tiveram na Itália e no Reino Unido”, afirmou Janne Vincent Kjaer do Jyske Bank, em comunicado citado pela Bloomberg. A responsável referiu ainda que, neste momento, está a aconselhar os seus clientes a comprar ações da Pandora.