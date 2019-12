Vista Alegre faz aumento de capital em cerca de 15 milhões de euros

A Vista Alegre vai fazer um aumento de capital de cerca de 15 milhões euros. Numa oferta particular, a decorrer quarta e quinta-feira, cada nova ação será subscrita por um montante indicativo entre um e 1,15 euros, comunicou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa pretende contribuir para a diversificação da sua base acionista, assim como para a otimização de fontes de financiamento e o reforço do balanço e dos capitais próprios.

Durante este período, a CMVM decidiu suspender a negociação das ações da Vista Alegre em bolsa.

“A subscrição do aumento de capital será efetuada no âmbito de uma oferta particular junto de investidores qualificados, a ter lugar em 4 e 5 de dezembro de 2019, de 15.240.914 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de aproximadamente 10% do capital social atual da Sociedade, com o valor nominal de €0,80 cada (“Novas Ações”) e com um montante mínimo de subscrição de €100.000,00 por subscritor (“Oferta”)”, pode ler-se no comunicado.

Cada nova ação a emitir será subscrita por um preço entre um e 1,15 euros, valor que será determinado após o final do período de oferta.

A empresa indica que a operação fica sujeita à procura, ao preço e às condições de mercado. No caso de uma subscrição incompleta, a Vista Alegre refere que o aumento de capital “é limitado às subscrições recolhidas e aceites pela sociedade, desde que e apenas caso sejam efetivamente subscritas um mínimo de 10.668.640 novas ações”, o equivalente a cerca de 7% do capital social atual. Se esta situação não se verificar, o aumento de capital será cancelado.

A Vista Alegre celebrou um contrato de colocação, sem garantia de subscrição com o CaixaBank (como Global Coordinator), o Caixa – Banco de Investimento, a JB Capital Markets e a Nau Securities Limited (como Co-Lead Managers).

O resultado desta operação deverá ser comunicado amanha, 5 de dezembro, após o fecho do mercado.