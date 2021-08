Voam 600 milhões em roubo de criptomoedas. Piratas já devolveram 5 milhões

© Pixabay

A plataforma de criptomoedas Poly Network foi alvo de um ciberataque que resultou no roubo de 600 milhões de dólares (cerca de 512 milhões de euros) em ativos digitais, naquele que já é considerado um dos maiores ataques de sempre no mercado de criptomoedas.

A plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) ameaçou com processos na justiça e os atacantes começaram a devolver parte dos fundos roubados, tendo devolvido já um montante da ordem dos cinco milhões de dólares (4,3 milhões de euros), indica a notícia avançada pela Reuters.

A Poly Network, uma plataforma que facilita transações peer-to-peer, anunciou na rede social Twitter que tinha sofrido o ataque ontem.

A plataforma publicou detalhes de carteiras digitais para as quais o dinheiro foi transferido. O valor dos ativos naquelas carteiras ultrapassava os 600 milhões de dólares aquando do anúncio, segundo a publicação especializada em transações de criptomoedas, The Block, citada pela Reuters.

Segundo a agência de notícias, o roubo será um dos maiores já registados nos mercados de criptomoedas, com o montante roubado a superar os 530 milhões de dólares em moedas digitais roubadas da corretora Coincheck, com sede em Tóquio, em 2018.

As plataformas de finanças descentralizadas permitem transações financeiras, geralmente em criptomoeda, sem haver intermediários tradicionais, como bancos ou bolsas.

O setor cresceu muito em 2020, com mais de 80 mil milhões de dólares em moedas digitais a passar por este tipo de plataformas, segundo a Reuters.