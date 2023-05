Wall Street cai com impasse na crise da dívida dos EUA

© EPA

A bolsa de Nova Iorque negociava nesta quarta-feira em baixa no início da sessão, pressionada pela tensão nas negociações em Washington para um aumento do teto da dívida norte-americana.

Às 15 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,59% para 32.860,51 pontos e o Nasdaq perdia 0,66% para 12.476,90 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,61% para 4.120,45 pontos.

Os investidores seguem atentos às negociações entre republicanos e democratas para aumentar o teto da dívida norte-americana, no meio de algum nervosismo nos mercados quanto a um eventual incumprimento dos Estados Unidos.

Nos primeiros movimentos da bolsa destacava-se a queda de 3,22% do banco Citigroup após anunciar que cancela o processo de venda do banco Banamex, no México.

Entre as 30 empresas que integram o índice Dow Jones, as que registavam maiores perdas eram a Visa (-1,74%) e a IBM (-1,73%).

Nas subidas, a Salesforce liderava, avançando 0,46%.