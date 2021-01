Wall Street cai no início da sessão seguindo tendência europeia

Bolsa. © EPA

A bolsa de Nova Iorque iniciou, esta sexta-feira, a sessão em baixa, em linha com a tendência das praças europeias e atenta aos resultados de empresas norte-americanas.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,62% para 30.981,79 pontos e o Nasdaq cedia 0,07% para 13.523,50 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,43% e estava em 3.836,11 pontos.

No Dow Jones, a IBM registava uma queda de 10,5% depois de ter anunciado na quinta-feira à noite que o seu lucro baixou 40,7% em 2020 em relação ao exercício anterior.

Na Europa, as principais bolsas seguiam à mesma hora em terreno negativo, com Londres a perder 0,44%, Paris 0,60% e Milão 1,52%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou com novos recordes nos índices Nasdaq e S&P 500, mas com uma ligeira descida de 0,04% no Dow Jones.