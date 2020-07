Wall Street fecha em alta com novo recorde do Nasdaq

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, sustentada no desempenho do setor tecnológico, que levou a um novo recorde do Nasdaq, e a notícias positivas sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus.

Os resultados definitivos da sessão exibem um forte contraste entre a valorização do índice tecnológico Nasdaq e a das outras referências mais emblemáticas desta praça bolsista.

O Nasdaq progrediu 2,51%, para os 10.767,09 pontos, mas o seletivo Dow Jones Industrial Average ficou-se pelos 0,03%, para as 26.680,87 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,84%, para as 3.251,84.

A Amazon, cujo título subiu cerca de 8%, foi acompanhada, a alguma distância, na subida por nomes como Apple (2,11%), Microsoft (4,30%), Facebook (1,40%) ou a holding da Google, a Alphabet (3,10%).

A principal referência no comércio eletrónico beneficiou, em particular, de uma nota de análise do banco Goldman Sachs, que reviu em alta o valor do preço da ação a 12 meses, avaliando-o agora em 3.800 dólares. Hoje, o título fechou a pouco menos de 3.200.

Para os analistas do banco, as elevadas cotações bolsistas de numerosas empresas tecnológicas justificam-se pela “aceleração do crescimento do comércio eletrónico, o consumo de transmissões virtuais, a utilização de meios de pagamento e plataformas digitais, bem como o número limitado de alternativas para os investidores em busca de crescimento”.

Admitiram, contudo, que “a fasquia está particularmente elevada para a época dos resultados”, uma vez que a maior parte das empresas do setor tecnológico vai apresentar os seus desempenhos trimestrais nas próximas semanas.

Porém, para Karl Healing, do banco LBBW, a espetacular subida bolsista destas empresas não significa necessariamente serenidade para os atores do mercado.

“Os investidores cobrem as suas apostas comprando ações que não beneficiam tanto da recuperação económica quanto da procura de um ambiente onde os receios ligados ao novo coronavírus são elevados”, descreveu Healing.

Entretanto, um vento de otimismo soprou hoje sobre o mercado com os resultados de ensaios clínicos ainda preliminares, mas encorajadores, de dois projetos de vacina, um britânico e outro chinês, que geram “uma forte resposta imunitária” e são bem tolerados pelos pacientes.

Os grupos norte-americano Pfizer (0,69%) e alemão BioNtech (3,46%), por seu lado, chegaram a acordo com o Governo britânico para produzir 30 milhões de doses de uma vacina contra o coronavírus, desenvolvida em conjunto pelos dois laboratórios.

No plano político, os investidores acompanharam as negociações sobre novas medidas de apoio orçamental, para responder ao impacto económico da pandemia de covid-19, tanto nos EUA, como na União Europeia.