Wall Street inicia sessão em queda após Trump ter anunciado que tem covid-19

A bolsa de Nova Iorque iniciou esta sexta-feira a sessão com perdas, depois de ter sido anunciado que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a mulher, Melania Trump, testaram positivo para covid-19.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,55% para 27.662,11 pontos e o Nasdaq recuava 1,04% para 11.208,26 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,89% e estava em 3.350,73 pontos.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que o seu teste à covid-19 foi positivo, assim como o da mulher, Melania Trump.

“Melania e eu testamos positivo para a covid-19”, escreveu Donald Trump, na rede social Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020